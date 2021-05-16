Sedat Peker, YouTube üzerinden yayımladığı beşinci videoda gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun kendisi hakkında kullandığı sözler üzerine," 26- 27 sene öncesinden tanıdığım Mehduh Bayraktaroğlu değer verdiğim bir abim var. Bu konularla ilgili yapmış olduğu yorumları televizyonda izleme imkanım oldu. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz kendisiyle. " ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Memduh Bayraktaroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi gazete yazıyor? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Gazeteci -yazar olan Mehduh Bayraktaroğlu, 1952 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. İktisadi ve Ticari İlimler mezunu olan Bayraktaroğlu, 1972 yılında evrak memuru olarak işe başladı. Daha sonra 1980 yılında görevinden istifa istifa etti.

1993 yılında kalp krizi geçirdikten sonra profesyonel yöneticilik hayatında kitap yazan Bayraktaroğlu, 1994 yılında Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

69 yaşındaki Mehmduh Bayraktaroğlu, 2000 ve 2002 yıllarını arasında DYP genel Başkanı Tansu Çiller'in danışmanlığını yaptı ve 2003 yılında Tercüman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU HANGİ GAZETE YAZIYOR?

Memduh Bayraktaroğlu, Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.