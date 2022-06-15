Meme Estetiği Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Her hastanın meme kısmında şikayetçi olduğu estetik sorun saptanır ve buna uygun operasyon yapılır. Tüm meme estetiği operasyonları, ameliyathane koşullarında uygulanır. Tüm işlemler, genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu da hastanın ağrı ve sızı hissetmemesini sağlar.

Göğüs estetiği operasyonlarına dair aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını hazırladık. Operasyondan önce bilmeniz gereken tüm detaylar hakkında en güncel bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Meme estetiği türleri nelerdir? Ameliyatlar nasıl yapılır? Meme estetiği ameliyatlarında doktor seçimi ve meme estetiği fiyatları gibi soruların yanıtları için hemen içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Meme Estetiği Çeşitleri Nelerdir?

Her kadının fizyolojik yapısı farklıdır. Bu noktada göğüs ölçüleri ve göğüs yapısı da farklılık gösteriyor. Ancak bazı kadınların göğüslerinde doğuştan genel formsal bozukluklar olabilir. Örneğin normalinden daha büyük veya çok daha küçük göğüslere sahip olabilirler. Bunun yanı sıra doğum ve emzirme neticesinde de göğüslerde ciddi formsal bozulmalar, sarkmalar meydana geliyor. Ancak gelişen tıp ile artık tüm bu estetik sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Meme estetiği operasyonları ve detayları şunlardır:

Meme Büyütme Ameliyatı

En sık tercih edilen meme estetiği operasyonlarının başında yer alıyor. Göğüsleri doğuştan küçük olan ya da çeşitli faktörlere bağlı olarak küçülen, sarkan kadınlar tarafından tercih ediliyor. Ameliyatlarda, memenin istenen büyüklüğe ve forma kavuşması hedefleniyor. Bunun için çeşitli silikonlar takılarak operasyon tamamlanıyor.

Meme Küçültme Operasyonu

Doğuştan göğüsleri oldukça büyük olan kadınlar için uygulanıyor. Göğüslerin büyük olması ağırlık yapar ve kişide fiziksel bozukluklar, hastalıklar da ortaya çıkarabilir. Bu operasyondaki temel hedef, kişinin vücut şekline ve yapısına uygun şekilde göğüslerin istenen küçüklüğe kavuşturulmasıdır.

Meme Dikleştirme Operasyonu

Doğum ve emzirme sonrası ya da yaş kaynaklı olarak memelerde, sarkmalar meydana gelebilir. Bu sarkmalar ise basit operasyonlarla giderilir. Meme dikleştirme operasyonları ile sarkan göğüslerinizin daha sağlıklı ve dik durmasını sağlayabilirsiniz. Bu operasyon meme büyütme ve küçültme operasyonları ile birlikte de yapılabilir.

Meme Estetiği Ameliyat Aşamaları Nelerdir?

Meme ameliyatlarında birden fazla aşama mevcuttur. Öncelikle ameliyat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Ameliyat öncesinde hastanın en doğru doktoru araştırma neticesinde bulması gerekiyor. Alanında uzman bir plastik cerrah tarafından yapılan meme estetiği ameliyatları daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlıyor.

Meme estetiği ameliyatları sırasında izlenen genel adımlar ise kısaca şu şekildedir;

Meme büyütme operasyonlarına başlamadan evvel hastaya genel anestezi uygulaması yapılır. Bu uygulama sonrasında ise daha önceden belirlenen silikon ya da protezler memenin kenarından kesi açılarak takılır ve kesi alanı dikilerek işlem tamamlanır.

Meme küçültme operasyonlarına başlamadan önce yine genel anestezi uygulaması yapılır. Ardından meme dokusu içerisinden fazla doku çıkarılarak memenin yeniden şekillendirilmesi sağlanır. Bu operasyon sırasında gerekli görülürse dikleştirme işlemi de yapılabilir.

Meme dikleştirme ameliyatlarına başlamadan evvel hastaya genel anestezi uygulaması yapılır. Ardından şekilsel bozukluklar giderilir. Bu şekilsel bozuklukların giderilip dikleştirmenin elde edilmesi için gerek duyulması halinde çeşitli protezler de takılabilir.

Meme Estetiği Ameliyatlarında Doktor Seçimi

Meme estetiği ameliyatlarının tümünde en önemli nokta, doğru doktor seçimidir. Tüm estetik operasyonlar, plastik cerrahları tarafından yapılır. Her plastik cerrahının uzmanlaştığı estetik alanları ise farklılık gösterir. Bu noktada eğer meme estetiği ameliyatları yaptırmayı düşünüyorsanız bu alanda tecrübeli, donanımlı olan doktorları tercih etmeniz gerekiyor. Uzman plastik cerrahlarının taşıması gereken özellikleri bilmeniz doktor seçimini daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bu noktada hızlıca plastik cerrahlarda olması gereken özellikleri aktaralım:

Hasta ile iletişimi son derece güçlü olmalıdır.

El becerisi yüksek olmalıdır.

Sadece bilgi bu alanda başarılı olmak için yeterli değildir. Bu nedenle daha önce çok sayıda meme estetiği operasyonunu başarıyla tamamlamış olmalıdır.

Daha önce yaptığı işlemlerin öncesi ve sonrası resimlerine bakmanız da işinize yarayacaktır.

Silikon ameliyatı olanların yorumları doğru doktor seçimi yapmak üzere işinize yarayabilir. Çünkü daha önce meme operasyonları geçiren kişiler, bu deneyimlerini ayrıntılı olarak çeşitli sitelerde ya da doktorların sosyal medya hesaplarında yorum olarak aktarıyor. İlk kez işlem yaptıracak biri olarak doktor seçerken hastaların bu yorumlarına göz atabilirsiniz. Böylece doğru ve uzman doktora daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Meme Estetiği Ameliyatı Fiyatları

Meme estetiği operasyonlarını araştıranlar, aynı zamanda fiyat detaylarını da sıklıkla merak ediyor. Silikon memenin fiyatları için bu noktada genel geçer bir rakam söylemek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü fiyatların oluşmasında birden fazla etken rol oynuyor. Örneğin doktorun popülerliği ve operasyondaki başarısı meme estetiği fiyatları ortalamasının yükselmesine neden oluyor. Aynı zamanda yapılacak meme ameliyatının türü de fiyatlar konusunda oldukça belirleyicidir. En doğru fiyat tekliflerini doktor seçiminden sonra direkt iletişime geçerek alabilirsiniz.

Fiyatların yanı sıra ortalama piyasasını analiz ederken de silikon ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğrafları hakkında araştırma yapabilirsiniz. Doktorlar başarılı operasyonlarının öncesi ve sonrası görsellerini paylaşabiliyor. Bu resimlerden doktorun alanındaki başarısını ve ortalama fiyat detaylarını tahmin edebilirsiniz. Ancak en sağlıklısı, doğrudan doktorla irtibata geçerek net fiyatları öğrenmeniz olacaktır.