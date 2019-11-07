Meme kanserinde en önemli kontrol elle muayene

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çetin Altunal, her 8 kadından birinin hayatı boyunca meme kanseri ile karşılaşma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Meme kanseri ile mücadelede elle muayene, düzenli hekim kontrolü ve beraberinde erken teşhis yüz güldürüyor. Tüm kadınlar 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesini gerçekleştirmeli" dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kadın personele yönelik "Meme Kanseri" semineri düzenlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çetin Altunal, personele konuyla ilgili bilgiler vererek, önemli tavsiyelerde bulundu. Meme kanseri ile mücadelenin kadınların vücudunu ve meme kanserini çok iyi tanıması ile başladığını belirten Uzm. Dr. Çetin Altunal, "Kadın olmak, yaş, aile öyküsü, erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek, yağlı beslenme, alkol tüketmek gibi faktörler meme kanseri riskini artırıyor. Tüm kadınlar, 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalıdır. 30'lu yaşlara doğru üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi için başvurmaları gerekir. Erken tanı konduğunda meme kanserinden kurtulmak mümkündür. Evre 1'de başarı oranımız yüzde 90'lara kadar ulaşırken, evre 4'te yüzde 15'lere düşüyor" dedi.

"Meme kanserine düzenli beslenmeyle savaş açın"

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu da meme kanserine düzenli beslenmeyle de savaş açılabileceğinin altını çizerek, "90 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışma; meyve ve sebze ağırlıklı beslenme alışkanlığının meme kanseri riskini yüzde 15 azaltabileceğini göstermiştir. Havuç gibi beta karoten içeren sebzelerin meme kanseri üzerinde koruyucu etkisi bulunmaktadır. Bazı meme kanseri türlerinin oluşmasında yüksek östrojen hormonu düzeyleri etkili olmaktadır. Meme kanseri riskini azaltan diğer gıdalar ise; balık, yumurta, bakliyatlar, brokoli, lahana, şeftali gibi besinlerdir" diye konuştu.

"Hastalara gerçekçi olmayan vaatlerle yaklaşmayın"

Seminerde kanser hastasına en doğru yaklaşım şekillerini anlatan Uzm. Psikolog Elif Sağlam ise, "Kanser hastalarına gerçekçi olmayan vaatlerle yaklaşmayın. Kaygılı bir yaklaşım onlara bir fayda sağlamaz. "Seni çok iyi anlıyorum, sen güçlüsün, atlatacaksın" gibi yaklaşımlar doğru değildir. Onlara karşı yalnızca iyi bir dinleyici olun ve hasta hazır hissettiğinde paylaştıklarını dinleyin" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA