Meme kanserine basketle dikkat çektiler

TOFAŞ ile Türk Telekom arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında "meme kanserine" dikkat çektiler.

Medicana Bursa Hastanesi, Tofaş Spor Kulübü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında "Meme kanseri farkındalığı" için reklam filmi çekti. Filmde TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları, basketbolcular Sammy Mejia, Barış Ermiş ve Berkan Durmaz ile Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve meme kanserini başarıyla atlatan hastalar yer aldı.

Filmde; "Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Kansere değil hayata şans ver. Kontrol sende" mesajları verilirken, TOFAŞ-Türk Telekom karşılaşmasında da farkındalık adına anlamlı etkinlikler düzenlendi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, maç öncesi TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ve Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'e pembe kurdele takdim ederken, seyirci girişlerine ise bilgilendirme stantları kuruldu.

Kanserle Savaş Derneği üyeleri de pembe tişörtleriyle tribünde yer alarak "Kontrol sende" dövizleri açtı.

Kaynak: İHA