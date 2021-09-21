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Meme kanseriyle mücadelesini sürdüren Canan Ergüder galada görüntülendi! Sağlık durumu hakkında müjdeyi açıkladı!

Rol aldığı "Sadan" filminin galasında görüntülenen meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, sağlık durumu hakkında sevindiren haberi paylaştı.

Meme kanseriyle mücadelesini sürdüren Canan Ergüder galada görüntülendi! Sağlık durumu hakkında müjdeyi açıkladı!

44 yaşındaki ünlü oyuncu Canan Ergüder, meme kanseri teşhisinin ardından tedavi görmeye başlamış ve ardından rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Setlere bir süre ara veren Canan Ergüder, “Sadan Hanım” adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar karakterine hayat verdi. Oyuncuya eski ekibinden arkadaşları da eşlik etti.

"TEDAVİM BİTMEK ÜZERE"

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgiler veren Ergüder, film galasında da müjdeyi duyurdu.

Meme kanseriyle mücadelesini sürdüren Canan Ergüder galada görüntülendi! Sağlık durumu hakkında müjdeyi açıkladı!

Yeni imajıyla dikkat çeken Canan Ergüder, sağlık durumu hakkında, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.

Meme kanseriyle mücadelesini sürdüren Canan Ergüder galada görüntülendi! Sağlık durumu hakkında müjdeyi açıkladı!

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