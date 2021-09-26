Meme kanseriyle savaşan Canan Ergüder bu kez peruk takmadı! Son paylaşımına beğeni yağdı!

Bir süredir doğayla iç içe bir hayat yaşayan oyuncu Canan Ergüder, eşi Kenan ece ile kamera karşısına geçerek çekildiği fotoğrafı, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel." notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçilerinden Canan Ergüder'e "Seni çok özledik" ve "Geçmiş olsun" mesajları yağdırırken fotoğrafa beğeni yağdı.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

En son geçtiğimiz hafta 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlatmıştı.