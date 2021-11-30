PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed ile ilgili yaşanan gelişme sonrası Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MEMED AMED KİMDİR?

Memed Amed, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın korumasıdır.

Bahoz Erdal, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerindendir. Suriyeli terörist Bahoz Erdal'ın asıl adı Fehman Hüseyindir.

Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte terör örgütünün yapılanmasında sözde yönetici konumuna gelmiştir. Bölücü terör örgütünde sözü geçen teröristin korumalığını Memed Amed yapıyordu.

BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI MEMED AMED YAKALANDI MI?

Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı. Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit etmişti.