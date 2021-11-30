Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı?Son dakika | Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Bahoz Erdal'ın koruması 'Memed Amed' kod adlı terörist yakalandıSon dakika indirim haberini zam sandı! Ünlü spiker izleyicilerden özür dilediSon dakika | 14 asker şehit olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonuMüzik otoriteleri belirledi! İşte 2021'in en iyi 20 şarkısı...Süper Loto sonuçları 30 Kasım 2021 Salı | 30.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Son dakika: 30 Kasım 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuÖzge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinden beklenen müjde! Bebeklerine kavuştular! Hastaneden ilk açıklama geldiKayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!Evinde ‘tecavüz odası’ olduğu iddia edilmişti! Dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson’ın evine polis baskın düzenledi!
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Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı?

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed kod adlı teröriste ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı?

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed ile ilgili yaşanan gelişme sonrası Memed Amed kimdir? | Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... 

MEMED AMED KİMDİR?

Memed Amed, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal'ın korumasıdır.

Bahoz Erdal, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerindendir. Suriyeli terörist Bahoz Erdal'ın asıl adı Fehman Hüseyindir.

Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte terör örgütünün yapılanmasında sözde yönetici konumuna gelmiştir. Bölücü terör örgütünde sözü geçen teröristin korumalığını Memed Amed yapıyordu.

BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI MEMED AMED YAKALANDI MI?

Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed yakalandı. Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit etmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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