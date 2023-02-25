Memet Abdulla Ezmat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memet Abdulla Ezmat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Memet Abdulla Ezmat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Memet Abdulla Ezmat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Memet Abdulla Ezmat 21 Kasım 1997 tarihinde Xinjiang şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 麦麦提阿卜杜拉·艾孜麦提 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Memet Abdulla Ezmat Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Memet Abdulla Ezmat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Memet Abdulla Ezmat'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Memet Abdulla Ezmat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Memet Abdulla Ezmat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Memet Abdulla Ezmat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Memet Abdulla Ezmat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında QD Huanghai

27 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

2 Ağustos 2022 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2022 yılında NT Zhiyun

Memet Abdulla Ezmat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Memet Abdulla Ezmat şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.