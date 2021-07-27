Ünlü oyuncu Memet Ali Alabora sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Memet Ali Alabora kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Memet Ali Alabora oynadığı dizi ve filmler | Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

MEMET ALİ ALABORA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncular Mustafa Alabora ve Betül Arım'ın oğlu Memet Ali Alabora, 25 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da “Shakespeare Çeşitlemeler”, “Biz, Orhan Veli” gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesinin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde yüksek lisans yaptı.

İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Alabora, Garajistanbul'un kurucularındandır ve Mayıs 2010 yılına kadar da yönetiminde görev almıştır.

29 Mart 2011'de kurulan Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden olan Memet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 10-11 Eylül 2011'de yapılan Oyuncular Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan seçilmiştir. Alabora 6-7 Eylül 2014'te yapılan 2. Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür.

Alabora, medeni haklar ve çevreci bir aktivisttir; 2013'te Gezi Parkı protestolarına destek vermiştir. Aralık 2018'de Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır. Şubat 2020'de Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verildiği söylendi. Kendisi ise DW Türkçe'de gazeteci Nevşin Mengü ile yaptığı bir röportajda bu kararın kendisi ve yurt dışındaki diğer sanıkları kapsamadığını söyledi.

19 Kasım 2009'da oyuncu Pınar Öğün ile evlenmiştir.

Gezi Parkı olayları sonrasında Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye yerleşen Memet Ali Alabora, Ekim 2020'de katıldığı bir yayında Galler'in Cardiff kentinde yaşadığını belirtmiştir.

MEMET ALİ ALABORA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Memet Ali Alabora'nın oynadığı filmler:

Kayıkçı

Eldorado Yolu

Sır Çocukları

Hababam Sınıfı Merhaba

Hababam Sınıfı Askerde

Ayın Karanlık Yüzü

Maskeli Beşler İntikam Peşinde

Dondurmam Gaymak

Hababam Sınıfı Üç Buçuk

Eve Dönüş

Çevrebey

Gölge

7 Kocalı Hürmüz

Memet Ali Alabora'nın oynadığı diziler:

Kara Melek

Yılan Hikayesi

Canım Kocam

Hayalet

Karınca Yuvası

Galip Derviş

Memet Ali Alabora'nın oynadığı tiyatro oyunları:

Çiğdem Talu'ya Selam

Acaba Hangisi

Uzakta Piyano Sesleri

Hırçın Kız

Histanbul

Muhabir

Mi Minör

Gegen Die Wand

MEMET ALİ ALABORA İLE PINAR ÖĞÜN BOŞANDI MI?

Pınar Öğün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pınar Öğün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı duyurdu. Memet Ali Alabora ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Pınar Öğün artık evli olmadıklarını belirtti.

Pınar Öğün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Memet Ali Alabora'yı etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.) Memet Ali Alabora, çok mutlu ol aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim."

Memet Ali Alabora da aynı paylaşımı "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle Pınar Öğün'ü etiketleyerek paylaştı. Ayrılık nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün bir birlerini sevmeye devam ettiklerini vurguladı.