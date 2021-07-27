Gezi parkı olayları sebebiyle hakkında açılan davalardan dolayı 7 sene önce İngiltere'nin başkenti Londra’ya yerleşen ünlü oyuncu Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Öğün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çıkan haberlerin ardından Memet ali Alabora ve Pınar Öğün boşandı mı? | Memet Ali Alabora ve eşi neden boşandı? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün çifti ile ilgili gelişmenin ayrıntıları...

MEMET ALİ ALABORA VE PINAR ÖĞÜN BOŞANDI MI?

Ünlü oyuncu Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı. Pınar Öğün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı duyurdu. Memet Ali Alabora ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Pınar Öğün artık evli olmadıklarını belirtti.

MEMET ALİ ALABORA İLE EŞİ NEDEN BOŞANDI?

Pınar Öğün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Memet Ali Alabora'yı etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.) Memet Ali Alabora, çok mutlu ol aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim."

Memet Ali Alabora da aynı paylaşımı "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle Pınar Öğün'ü etiketleyerek paylaştı. Ayrılık nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün bir birlerini sevmeye devam ettiklerini vurguladı.