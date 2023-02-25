Memet Raim Memet Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memet Raim Memet Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Memet Raim Memet Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Memet Raim Memet Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Memet Raim Memet Ali 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 麦麦提热伊木·麦麦提艾力 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Memet Raim Memet Ali Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Memet Raim Memet Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Memet Raim Memet Ali'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Memet Raim Memet Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Memet Raim Memet Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Memet Raim Memet Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Memet Raim Memet Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında CC Yatai

Memet Raim Memet Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Memet Raim Memet Ali şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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