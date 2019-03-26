Memiş, “Bizim çalışmalarımız AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır"

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "Biz AK Partiliyiz, AK Partili belediyeciliğin Bayburt'ta devamından yanayız. Bizim çalışmalarımız AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır. İnşallah bu şekilde de devam edecektir. İnanıyorum ki, bundan sonra çok daha güzel işler olacak." dedi.

Bayburt Konaklama'da basın mensuplarını ağırlayan Belediye Başkanı Mete Memiş, son 5 yılın değerlendirmesini yaptı.

Görevde bulunduğu 5 yıllık sürede AK Parti belediyeciliğinden Bayburt'un en iyi şekilde yararlandığını ifade eden Memiş "Yapılmasını öne çıkardığımız bütün çalışmaları eksiksiz olarak bitirdik. İki tanesi yüzde 80 olarak tamamlandı. Biri Saray Bahçası diğeri de Tarım Yerleşkesi. Bunların toplamda 20 günlük bir işi var. Bunun dışında ne konuştuysak Allah'a hamt olsun yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın Bayburt'a önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a bakış açısı belli. Kendisi de bunu çok net cümlelerle ifade etmiştir." diye konuştu.

Memiş, Bayburtlular adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt'a katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, Bayburtluların da seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini, AK Parti'ye destekleriyle ifade edeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Memiş, şöyle devam etti: "Bu şehre yapılmasını vadettiğimiz, öne çıkardığımız bütün çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirdik. Peki tam mıdır? Hiçbir şey tam değildir. Yeterli midir? Yeterli değildir. Daha çok şeyler yapılmalı. Yeterli görürsek bana göre bu şehre en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Hiçbir şey yetmez. Çünkü aklınıza ne gelirse imkan dahilindedir, yapılabilir. Bütün bu çalışmalar AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır. İnşallah AK Partili belediyecilik devam edecek ve bu üretme, bu büyüme, Bayburt'a hizmet etme kesintisiz devam edecektir. Gelecek arkadaşımız Fatih Yumak daha çok yapsın. Bayburt'a yapılanlarla biz yetinmiyoruz. Yeterli görmek Bayburt'a ciddi bir haksızlık olur. Çünkü Bayburt bunu fazlasıyla hak etti. Gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Bayburt'u bizim zihin dünyamızdaki, gönlümüzdeki yerine taşımamız gerekir. Biz AK Partiliyiz, AK Partili belediyeciliğin Bayburt'ta devamından yanayız. Bizim çalışmalarımız AK Partili belediyeciliğin şehre yansımasıdır. İnşallah bu şekilde de devam edecektir. İnanıyorum ki, bundan sonra çok daha güzel işler olacak."

Yumak: "Bayrak yarışını sürdüreceğiz"

AK Parti'de belediyeciliğin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Belediye Başkan Aday Yumak, "AK Partili belediyecilikle birlikte Bayburt bulunduğu çanağın içerisinden çıktı. Doğalgaz olsun alt yapının tamamlanması olsun bunların tamamı AK Parti belediyeciliği döneminde gerçekleşti. AK Parti belediyeciliği bir bayrak yarışıdır. Önümüzdeki süreçte Mete başkanımızın projelendirdiği yatırımların devamını getireceğiz, hem de açıkladığımız 69 projeyi hayata geçirmek için çalışacağız. İnşallah seçimi kazandığımızda 1 Nisan'dan itibaren durmaksızın çalışmalarımıza başlayacağız. Siyasette hedefiniz olmadan başarılı olma şansınız yok. İnşallah seçimleri kazanırsak 5 yıl boyunca durmadan, yorulmadan çalışacağız." dedi.

"AK Parti'ye oy vermek Cumhurbaşkanımıza güç vermektir"

Konuşmasında ittifak konusuna da değinen Yumak, "15 Temmuz sonrasında Yeni Kapı'da başlayan ittifak ruhuna saygılıyız. Ama burada Cumhur İttifakı üzerinden AK Parti tabanından oy devşirmeye yönelik yapılan hamleleri de doğru bulmuyoruz. Neticede 51 ilde iki partinin ittifakı var ama diğer 30 ilde iki partinin tatlı bir rekabeti söz konusu. Şuna çok önem veriyoruz, AK Parti'ye oy vermek Cumhurbaşkanımıza güç vermektir. Dolayısıyla ittifakın olmadığı yerlerde AK Parti'ye oy vererek Cumhurbaşkanımıza güç vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bayburt milletvekili Fetani Batal ve İl Başkanı Hacı Ali Polat da katıldı.

Kaynak: İHA