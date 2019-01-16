"Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve Kalifiye Eleman" projesi

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) sponsorluğunda gerçekleştirdiği "Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve Kalifiye Eleman" projesinin tanıtımı ve sertifika töreni yapıldı.



Okulun spor salonunda gerçekleşen törende konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, eğitim-öğretimi sadece akademik başarı olarak düşünmediklerini söyledi.

Bu okuldan yetişen öğrencilerin gelecekte Bandırma'nın yıldızı olacağına inandığını ifade eden Yıldız, "Tabi ki doktor, mühendis, avukat ihtiyacımız var ama o kadar da bazılarının ara eleman, benim aranan eleman dediğimiz meslek okulları mezunlarına da bir o kadar ihtiyaç bulunuyor." dedi.

Programda konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise meslek okullarının, son yıllarda eski havasından uzak olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının da çabalarıyla meslek okullarına yeniden önem verilmeye başlandığını anlatan Yazar, "Güney Marmara Kalkınma Ajansının katkılarıyla gerçekleşen bu projeyi de çok önemsiyoruz. Recep Gençer lisemizin de son yıllardaki başarısını takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.



Okul Müdürü Levent Barbaros da proje kapsamında, kimya analiz laboratuvarının alt yapısı hazırlanarak 245 bin liralık 26 adet ileri teknolojiye sahip analiz cihazı alındığını belirterek, "İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile işbirliği yapılarak bugüne kadar 48 öğrenci, kimya analiz laboratuvarımızda eğitim görmüş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Bundan sonra da okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz, analiz cihazlarını kullanma becerisine sahip şekilde mezun olarak iş yaşamına önemli katkılar sağlayacaklardır." dedi.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın da katıldığı törende proje kapsamında eğitim alan öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından "Kimya analiz laboratuvarı" açıldı.





Kaynak: AA