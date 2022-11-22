Memleket Partili Baltalık'tan zam haberi tepkisi: "Zam haberleri insanımızı zora sokuyor, gerekeni yapın"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, " Zam haberleri artık psikolojimizi bozma yoluna vardı. Hükümet yetkililerinden bu gidişe "dur" demelerini bekliyoruz. İktidar olmanın sorumluluğunu vicdanlarında ve omuzlarında hissetmesi gerekenler, bu gerçekleri görmüyorlar mı?" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Memleket Partili Baltalık'tan zam haberi tepkisi: "Zam haberleri insanımızı zora sokuyor, gerekeni yapın"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, gündeme ilişkin konularda değerlendirmede bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Baltalık; "Ahi esnafı zor durumda. Ahiler şehri Kırşehir ile ülke genelinde yaşayan vatandaşlarımız da zor günler geçiriyor. Zam haberleri artık psikolojimizi bozma yoluna vardı. Hükümet yetkililerinden bu gidişe "dur" demelerini bekliyoruz. İktidar olmanın sorumluluğunu vicdanlarında ve omuzlarında hissetmesi gerekenler, bu gerçekleri görmüyorlar mı?" dedi.

"HER GECE YARISI YENİ BİR ZAM HABERİ ALIYORUZ"

Zam haberleri istemediklerini söyleyen Baltalık açıklamasında; "Her yeni güne yeni bir umutla uyanmak yerine, her yeni güne yeni bir zamla uyanıyor ve her gece yarısı yeni bir zam haberi alıyoruz. "Görme ve İşitme Kaybı" yaşadığımız ortadayken; çarşıda, pazarda, evde, iş yerinde insanımızın en çok duyduğu ve yarın ne olacak endişesiyle kullandığı kelime artık "zam" olmuştur" diye konuştu.

Memleket Partili Baltalık'tan zam haberi tepkisi: Zam haberleri insanımızı zora sokuyor, gerekeni yapın

"ÜRETİM OLMADAN REFAH OLMAZ, BOLLUK OLMAZ, ENFLASYONLA MÜCADELE OLMAZ"

İktidar yöneticilerine seslenen İl Başkanı Baltalık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelin vatandaşın, pazarcının, esnafın halini bir görün. Gerçek ekonomi pazarda. Gerçek enflasyon bu tezgahlarda. Vatandaşın enflasyonu gerçek. Ahi kültür, gelenek ve değerlerine sahip esnafımız, müşterilerine birkaç gün önce 10 liraya sattığı bir ürünü bugün 15 liraya satmaktan utandıklarını söylemektedirler.

Market çalışanları, fiyat etiketi değiştirmekten yorulduklarını belirtmektedirler. Hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik, her geçen gün bir önceki ayı aratır bir tablo ortada. Başta kamuda olmak üzere ciddi bir tasarruf yapılmalı ve bu tasarruf diğer kaynaklarla birlikte acilen tarıma, besiciye, köylüye, üretimde olan tüm kesimlere denetlenerek ve takip edilerek karşılıksız verilmelidir. Halkımızın sürekli ihtiyacı olan başta acil gıda ürünleri ve bebek ihtiyaçlarından KDV tamamen sıfırlanmalıdır. Ülkemizin tek çaresi üretimdir. Üretim olmadan refah olmaz, bolluk olmaz, enflasyonla mücadele olmaz."

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