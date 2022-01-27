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Memleket Parti'li başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'cü" dedi, ok yaydan çıktı! "Kılıçdaroğlu doğru söyle!"

Memleket Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Dr. Alpaslan Çabuk, Kemal Kılıçdaroğlu için FETÖ'cü yakıştırmasında bulundu. Melih Gökçek, takipçileriyle paylaşarak, Kılıçdaroğlu'ndan hesap sordu, "Kılıçdaroğlu doğru söyle, FETÖ'cü müsün?"

Memleket Parti'li başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'cü" dedi, ok yaydan çıktı! "Kılıçdaroğlu doğru söyle!"

Memleket Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Dr. Alpaslan Çabuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "FETÖ" örgütüne mensup olmakla suçladı. Gönderiyi, Melih Gökçek takipçileriyle "Doğru söyle Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü müsün?" notuyla paylaştı. Ortaya atılan iddiaya sosyal medya kullanıcılarından "Ok yaydan çıktı" yorumu geldi.

Memleket Parti'li başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖcü dedi, ok yaydan çıktı! Kılıçdaroğlu doğru söyle!

"HA GAYRET"

Kemal Kılıçdaroğlu için "FETÖ'cü" iddiası ortaya atan Alpaslan Çabuk'un paylaşımında, "Fetocu Kılıçdaroğlu AKP nin önceden verdiği belgeler ile İBB başkan adayı oldu ,akp ve fetocuların servis ettiği ikinci belge ile chp ye genel başkan oldu son olarak AKP nin servis ettiği üçüncü belgeler ile millet ittifakının CB adayı olmaya çalışıyor, ha gayret" ifadelerine yer verdi.

Memleket Parti'li başkan, Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖcü dedi, ok yaydan çıktı! Kılıçdaroğlu doğru söyle!

MELİH GÖKÇEK GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dr. Alpaslan Çabuk'un paylaşımını takipçilerine sundu. Gökçek, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Memleket partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Kılıçdaroğlu’na FETÖ'cü demiş… FETÖ'cü müsün Kılıçdaroğlu? Açıklama bekliyoruz?" sorusunu yöneltti.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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