Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı. İnce seçim devam ederken açıklama yapmasının doğru olmadığını, değerlendirmesini birkaç gün sonra yapacağını söyledi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için oyunu Ankara'da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık." dedi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan İnce, seçim devam ederken açıklama yapmasının doğru olmadığını belirtti ve şunları söyledi:

KÖYÜME GİDİYORUM

"Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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KAYNAK: AA

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