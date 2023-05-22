Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik montaj kaset ve sahte belge düzenlemek suçundan aranan ''Ankara Kuşu'' nickli twitter hesabının sahipleri Oktay Yaşar, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLANDILAR
Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin '' Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak '' suçları nedeni ile tutuklanmasına karar verdi.
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