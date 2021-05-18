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Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 2020 yılında Sivas’ta başlattığı 'Memleket Hareketi'ni geçtiğimiz günlerde 'Memleket Partisi'ni kurarak somutlaştırmıştı. Bugün Genel Başkan olarak ilk basın toplantısını düzenleyen İnce'nin partisinin logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzemesi ise tartışma konusu oldu.

Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

Geçtiğimiz günlerde kurduğu memleket partisi ile dikkatleri üzerine çeken Muharrem İnce'nin parti için kullandığı logo sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. Logonun yabancı bir şirketin logosuna benzemesi ise gündemde bomba etkisi yarattı.

2020 Eylül ayında Sivas’ta başlattığı ‘Memleket Hareketi’ni partileştiren eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurduğu Memleket Partisi ile gündemde bomba etkisi yarattı. Partinin haricinde parti için kullanılan logo ise sosyal medyada çokça kişinin eleştirisine maruz kaldı.

Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

'TEK FARK NAZAR BONCUĞU'

Üzerinde nazar boncuğu bulunan mavi renkteki logo, yabancı bir e-ticaret sitesinin logosuna benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Logoda görülen tek fark ise mavi şekillerin ters çevrilip ortasına koyulan nazar boncuğu oldu.

Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

LOGO ELEŞTİRİLERİNE MUHARREM İNCE'DEN CEVAP

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yeni kurulan partisinin  Genel Başkanı olarak  gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında iktidar ve muhalefeti eleştirdi. Ardından logo tartışmaları için konuşan ince şu ifadelere değindi; 

  

''7 spiral, 7 bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi.

Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor. Türkiye'yi değiştireceğiz. 3D'yi öneriyoruz. Dürüst, denetlenebilir, dijital devlet. Nazar boncuğu var ortada, kötülükleri def eden göz. Hoşgörü gözü. Birliktelik gözü. Bilgelik gözü. Gönül Gözü.

Bu toprağımıza, bayrağımıza, ocağımıza, bereketimize sahip çıkmak için buradayız. Gelenekten geleceğe mavi Türkiye'yi yücelteceğiz.

Onların logosu da yuvarlak, insan kafasını kare mi çizeceğiz ya...''

  

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