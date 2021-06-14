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  3. Memleket Partisi'nde hüsran! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce yolda kaldı

Memleket Partisi'nde hüsran! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce yolda kaldı

İlke ve hedeflerinden saptığını düşündüğü CHP'den ayrılarak kendine yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurarak çalışmalarına başladı. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı. Memleket Partisi seçim otobüsü çekici yardımıyla çekilirken, görüntüler sosyal medya gündem oldu.

CHP'den ayrıldıktan sonra siyaset sahnesine yeni bir parti ile çıkan Muharrem İnce Memleket Partisi'nin lideri oldu. Geçtiğimiz günlerde de  Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde partisinin İstanbul il binası açılışını gerçekleştiren İnce konuşmasında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. İnce'nin seçim otobüsünün yolda kaldığı ve bir çekici tarafından çekildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamasıyla gündem olan olan yaptığı açıklamasıyla büyük ses getiren İnce, çalışmalarına hız verdiği dönemde büyük şok yaşadı. Seçim otobüsü seyahat sırasında arızalanarak yolda kalırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İnce'nin otobüsünün çekici vasıtasıyla çekildiği görüldü.

Memleket Partisinde hüsran! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce yolda kaldı

Sosyal medyada gündem olan görüntülere internet kullanıcıları "Parti'nin özeti" şeklinde yorumlar yaptı. 

Memleket Partisinde hüsran! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce yolda kaldı

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