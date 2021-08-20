" Memleketimizde savaşmak istiyoruz" diyen Afgan için polis harekete geçti! Yakalandı, sınır dışı edilecek

Türkiye son günlerde Afganistan'da yaşanan gelişmeleri takip ederken kaçak yollarla ülkemize gelen bir grup Afgan gencin sosyal medyada yayınlanan videosu çok konuşulmuştu.

"POLİSLER BİZİ SALMIYOR"

Söz konusu videoda, "Biz memleketimize gitmek istiyoruz, memleketimizde savaşmak istiyoruz, orada ölmek istiyoruz. Polisler bizi Afganistan'a salmıyor. Türkiye'de yaşamak istemiyorum. 5 bin kişi Türkiye'den Afganistan'a gitmeye hazır. Afgan gençleri hiçbir yerden kaçmayacak. Bugüne kadar kaçmış olabiliriz ama devletimiz vardı. Devletimiz varken inanıyorduk, büyüklerimize güveniyorduk ama büyüklerimiz kaçtı, devletimiz bitti artık. Biz gençler mecbur gidiyoruz. Bize engel olmayın" ifadelerini kullanan Afgan uyruklu genç ve yanındakiler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu videonun Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda çekildiğini belirleyen polis ekipleri, videoda yer alan Afgan uyruklu H.R. (20), H.M. (19), M.A. (18) ve F.T. (5) şahısları gözaltına aldı.

SINIRDIŞI EDİLECEK

Haklarında haklarında ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçundan işlem yapılman Afgan uyruklu şüpheliler, sınır dışı edilmeleri için için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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