“Memleketin Kısmeti” tiyatro oyunu 9 Kasım’da Turgutlu’da

Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Aziz Nesin'in gözünden memleketin anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli tiyatro oyunu 9 Kasım'da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda saat 20.00'de başlayacak.

Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla 9 Kasım Perşembe Günü Saat 20.00'de Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncularının rol alacağı "Memleketin Kısmeti" tiyatro oyunu TUTSO Konferans salonunda seyirciyle buluşacak.

Aziz Nesin'in öykülerinin yanısıra Aziz Nesin'in gözünden memleketin durumuna dair duygu ve düşünceler seyirciye aktarılacak. Haluk Işık tarafından yazılan oyuna girişler ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Türk edebiyatının güçlü kalemi Aziz Nesin anısına yazılan ve onun gözünden memleketin durumunun anlatıldığı çok önemli bir oyunu Turgutlu halkıyla buluşturuyoruz. Bu anlamlı tiyatro oyununa tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.

Güldürü tarzındaki "Memleketin Kısmeti" 2 perdeden oluşurken, saat 20.00'de TUTSO'da sahnelenecek ve oyuna girişler ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA