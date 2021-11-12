Memnu ne demek, TDK'ya göre Memnu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Memnu ne demek? Memnu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi memnu kelimesi. Peki memnu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre memnu nedir, memnu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEMNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Memnu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Memnu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre memnu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yasak



MEMNU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Esasen evvelce de söylediğimiz gibi dilenmek şiddetle memnu idi.



MEMNU KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- memnu olmak



MEMNU KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- memnu meyve, memnu mıntıka

