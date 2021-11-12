Deniz Zeyrek'ten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a nikah tarifesi tepkisi: Siz kimsiniz ki? İnsanların medeni durumlarına da mı karışacaksınız ?Ön Avurt ne demek, TDK'ya göre Ön Avurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tüm PCR testleri negatif çıkmıştı! Kovid-19 bu kez akciğere değil bağırsağa tutundu!Selin Ciğerci'nin sevgilisi kim? Tolga Kulakçı kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika! AFAD duyurdu: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem!Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde?Ormanda kaybolan Esra Yıldız bulundu mu? 15 yaşındaki Esra Yıldız'ın akıbeti ne oldu?Kemal Gülman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Eşi Feryal Gülman kimdir? Kemal Gülman BiyografisiSakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol takımı kampından ayrıldı!Demet Akalın hamile mi? O fotoğraflar iddiaları güçlendirdi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Memnu ne demek, TDK'ya göre Memnu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Memnu ne demek, TDK'ya göre Memnu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Memnu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Memnu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Memnu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Memnu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Memnu ne demek, TDK'ya göre Memnu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Memnu ne demek? Memnu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi memnu kelimesi. Peki memnu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre memnu nedir, memnu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEMNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Memnu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Memnu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre memnu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yasak

MEMNU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Esasen evvelce de söylediğimiz gibi dilenmek şiddetle memnu idi.

MEMNU KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- memnu olmak

MEMNU KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- memnu meyve, memnu mıntıka

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT