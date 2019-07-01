Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen benim renklerim, benim dünyam konulu Memorial geleneksel çocuk resim yarışması sonuçlandı.

Başta Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Ankara ve Kayseri olmak üzere Türkiye genelinde yoğun ilgi gören yarışmada, resimleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erdal Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferhan Gözgü Çelik, Öğretim Görevlisi ve Ressam Saliha Genç ile Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Pedagog Dr. Melda Alantar değerlendirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi resmi sağlık sponsoru Memorial'ın düzenlediği benim renklerim benim dünyam konulu çocuk resim yarışmasında Diyarbakır'da dereceye giren çocuklara ödülleri Memorial Dicle Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. İbrahim Bingöl tarafından verildi. Okul öncesi kategorisinde Ela Tarhan birinci olurken, Güneş Ece Kertmen, Ayşe Lina Yazıcı, Ece Kantar ve Derin Dinlenç sıralamaya girdi. Mansiyon ödüllerini ise Eftelya Çakır, Oya Mira Gün, Cemre Özen,Güneş Kayılı ve Kaan Tokaylı aldı.

İlkokul kategorisinde Nazlı Keskin birinci, Nur Günce Altınçekiç ikinci, İclal Albayrak üçüncü, Bengü Karadeniz dördüncü, Deniz Baysan beşinci oldu. Mansiyon ödüllerini Sabri Berke Aytemiz, Berat Çakmak, Beren Erşen, Sade Gökçe, Liya İmah paylaştı.

Ortaokul kategorisinde ise Zehra Çevik birinciliği alırken, sıralama Miraç Coşkun, Fatma Sevval Arabacı, Deniz Aşut ve Melisa Güven. Mansiyon ödüllerinin sahibi de Sudenaz Avcu İhsan Akan, M. Emin Akkum ve Ayşegül Açıkgöz isimlerinden oluştu.

Kaynak: İHA