Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Memphis Depay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Memphis Depay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Memphis Depay 13 Şubat 1994 tarihinde Moordrecht şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Hollanda,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Memphis Depay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM DEPAY yapmaktadır. Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Memphis Depay'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Memphis Depay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/memphis

http://www.instagram.com/memphisdepay/

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http://www.facebook.com/memphisdepayofficial

Memphis Depay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Memphis Depay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 55.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Memphis Depay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Memphis Depay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında PSV U17

1 Temmuz 2010 yılında PSV U19

1 Ocak 2012 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2015 yılında Man. United

20 Ocak 2017 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2021 yılında Barcelona

20 Ocak 2023 yılında Atlético Madrid

Memphis Depay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Memphis Depay şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Memphis Depay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Moordrecht (2000-2003), Sparta Rotterdam (2003-2006), PSV (2006-2011)

Hollanda takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 86 maçta 43 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

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