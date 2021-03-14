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Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımlarda Twitter'ın futbolcu Depay'ın ilk adını yazan kullanıcıların hesabını 12 saat boyunca sınırlandırdığı ifade edildi. Bu durum sonrası Memphis Depay hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Twitter'da yapılan paylaşımlarda Twitter'ın futbolcu Depay'ın ilk adını yazan kullanıcıların hesabını 12 saat boyunca sınırlandırdığı ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası Memphis Depay hakkında arama yapılmaya başlandı. Twitter'ın bu uygulaması Memphis Depayile ilgili yapılan paylaşımlar dolayısıyla fark edildiği iddia edilse de aslında durumun Twitter'ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli adama tepki olarak yapıldığı ileri sürüldü. Peki Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

MEMPHİS DEEPAY KİMDİR?

Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Moordrecht Hollanda'da dünyaya geldi.

Hollandalı futbolcu Depay kanat pozisyonunda görev almaktadır.

Ligue 1 takımlarından Lyon'da oynayan Memphis Depay, ayrıca Hollanda millî takımında da oynamaktadır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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