Memur, belediye başkanını hakkında iddialarda bulunarak ihbar etti

Afyonkarahisar'ın Düzağaç beldesinin belediyesinde çalışan bir memur, kaymakamlığa giderek belediye başkanı hakkında yolsuzluk ve zimmete para geçirdiği gerekçesi ile ihbarda bulundu. Memur, başkanın kendisinden geçtiğimiz yıl borç alıp bir aylık memur maaşlarını ödediğini ve başkanın belediye kasasından her gün zimmetine para geçirip belli bir zaman sonra parayı kasaya geri koyduğunu öne sürdü.

Sinanpaşa ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfusu bulunan Düzağaç beldesi belediyesinde görevli memur H.A., Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği dilekçe ile yaklaşık 3 yıl önce AK Parti'den ihraç edilen Belediye Başkanı Muammer Işıklı hakkında şikayette bulundu. H.A., verdiği şikayet dilekçesinde Işıklı hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma konuları hakkında ihbarlarda bulundu.

Verdiği dilekçeyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan H.A., Başkan Işıklı'nın yolsuzluk yaptığını öne sürdü. H.A., "Kendisi bizim maaşlarımızı çok geciktiriyor. Kafasına göre "vereceğim, vermeyeceğim, astığım astık, kestiğimiz kestik" şeklinde bütün personele eziyet ediyor. Temmuz ayında hükümetin bizlere verdiği 8 bin TL'lik maaş farklarını biz alamadık" dedi.

"O gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor"

H.A., başkanın belediyeyi bakkal dükkanı işletir gibi yönettiğini öne sürerek, "Kendisi belediyenin tahsilat kasasından istediği zaman gelip, 3 bin, 5 bin TL olarak yani o gün ne toplandıysa aynı bir bakkal dükkanı gibi gelip kendisi paraları alıyor. Nereye kullandığı da belli değil. Ama orada çalışan arkadaşımız verilen rakamları yanındaki not defterlerine bu rakamları yazıyor. Bir müddet sonra gelip kendisi "ne kadar oldu?" diyerek ödüyor. Normalde kasanın kapatılması lazım ama bizim kasa 15 günü de geçiyor, bir ayı da geçiyor ve öyle kapatılıyor. Normalde kasa kapatmanın bir limiti var ama biz bu limiti geçiyoruz. Sonra başkan eline para geçtiği zaman gelip bu kasayı kapatıyor. Ama onun kasada para alması zimmete geçiyor. Kasadan para alınması yasak" diye konuştu.

"Resmiyette hiçbir zaman makbuz kesilmedi"

Başkan Işıklı'nın sulama kuyularındaki mühürleri usulsüz olarak koparttırdığını ve belediyeye ait biçerdöverlerin gelirlerinin kayıtlara girmediğini öne süren H.A., açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında beldede ki sulama kuyuları mühürlü. Ama kendisi çiftçilere sulama yapmaları için mühürleri açtırdı. Bunun karşılığında çiftçilerden belli ücretler alınıyor ama ne kesilen bir makbuz var ne de bir başka belge var. Ayrıca belediyenin biçerdöverleri var 2 tane ve bunlar 2 yıldır çalışıyor. Ama resmiyette hiçbir zaman makbuz kesilmedi. Ben bunları Sinanpaşa Kaymakamlığı'na verdiği şikayet dilekçesinde de belirttim."

"Kendisi bu 160 bin TL ile o ayki memur maaşlarını ödedi, ben onun yüzünden ev alamadım"

Başkan Işıklı'nın kendisinden aldığı borç para ile memur maaşlarını ödediğini ancak aldığı parayı zamanında iade etmediğini iddia eden H.A., "Kendisi beni 1 yıl önce telefon ile arayıp 160 bin TL borç istedi. Kendisi çok sıkıştığını ve kredi çekip geri ödeyeceğini söyleyerek bu parayı benden aldı. İyilik olsun diye bende verdim ama kendisi bana söz verdiği zamanda vermedi ve ben o paraya ev alacaktım, parayı geç verdiği için evi de alamadım. Personel arkadaşlarımızda buna şahittir kendisi bu 160 bin TL ile o ayki memur maaşlarını ödedi. Başkan daha sonra toplantı yapıp maaşların benim verdiğim para ile ödendiğini söyleyip teşekkür etti" diye konuştu.

"Bunların açığa çıkmasını, araştırılmasını istiyorum çünkü ben artık bıktım!"

İddialarında Başkan Işıklı'nın kendisini emekliliğe zorladığını ve diğer personellere de mobbing uyguladığını öne süren H.A., "Kendisinin şuanda belde girişinde çiftliği var. O çiftlikte 200 tane hayvanı var. Benim evim niye yok? Ben onun yüzünde ev alamadım. Ben bunların açığa çıkmasını, araştırılmasını istiyorum. Personelleri sürekli diken üstünde "acaba bana ne yapacak, benim savunmamı alacak?" diye kimse sesini çıkaramıyor. Ama ben artık bıktım" dedi.

"Benim için sıkıntı yok"

İddiaların odağındaki Başkan Işıklı ise kendisine iftara atıldığını belirterek şunları söyledi:

"Personel bu iddiaları ispatlasın. Kendisi bana borç para verdi, onu da faiziyle birlikte geri ödedim ve bununda makbuzu var elimde. Altın üzerinden aldığım borcu geri verdim. Kendisinin emekliliği geldi ben emekli olmasını istedim ama o olmadı. Bunlar bu yüzden yaşanıyor. Kendisinin işe girişinde de usulsüzlük var lise mezunu olmadığı halde zamanında işe girmiş. Benim için sıkıntı yok."

Öte yandan, H.A.'nın Sinanpaşa Kaymakamlığına verdiği şikayet dilekçesinin ardından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)