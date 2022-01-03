Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur emeklilerinin merakla beklediği zam konusuna da değindi. Peki Memur emeklisi ne kadar zam alacak? | Memur emeklisine ne kadar zam yapıldı 2022? İşte ayrıntılar...

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.

MEMUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI 2022?

Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 artış yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA

2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında kritik konular masaya yatırıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı saat 15.00'de başladı. Toplantıda milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammının oranın ne kadar olacağı masaya yatırıldı.

Öte yandan toplantıda ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Koronavirüsün hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayılarında artışa neden olan Omicron varyantı kabinenin gündeminde olan başka bir konu oldu.

Öte yandan Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretime geçen ve şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısındaki son durum ve aşılama çalışmaları da kabinenin gündeminde yer aldı. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı.

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı Haberler vermek istiyoruz.

İŞLETMELERE 100 BİN TL DESTEK

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dünya piyasalarında ülkemizde çok tartışılan yağ artışı %70'i, tahıllardaki artış %32'yi bulmuştur. Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı kaynağı küresel fiyatlandırmadır. Bazı fiyat artışların kurdaki dalgalanmayla izah edilemeyeceğini görüyoruz. Aynı kapsamda stokçuluk yapanlara uygulanan cezalarla ilgili bir değişiklik de Meclisimizde bulunuyor. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus değildir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı fiyat artışlarıyla karşı karşıyadır. Diğerleri gibi ülkemizin önünde de enflasyon gerçeği vardır. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından üzüntülüyüz. Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren biziz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasında döviz kurunun dalgalanmasının da etkili olmasını biliyoruz.

Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018'de de benzer bir tablo yaşamıştık. Takip eden yılda ise enflasyonu yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu sene de enflasyonu gerileteceğiz. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrete yaptığımız %50 artış bunun örneklerinden biridir.

ERDOĞAN'DAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI

Şimdi de salgın Omikron varyantıyla tekrar kapımıza dayandı. Hasta sayılarında artış yaşansa da yatan hasta ve vefatlarda bir sorun gözükmüyor. TURKOVAC'ı da milletimize sunduğumuz dönemde salgına çok daha etkin, korunma araçlarına sahibiz. Milletimden "tamam" diye ifade ettiğim salgın tedbirlerine riayet hususunda biraz daha sabır istiyorum.

Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla öğretmenimiz katıldı. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.",

Kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması durumunun vatandaşın güveni olduğunu söyleyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz.

Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı.

"YENİ EKONOMİK KARARLAR YARIN MECLİS!'E SUNULACAK"

Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'YÜZ YÜZE EĞİTİM' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kapanma olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Koronavirüsün Omicron varyantının dünyada oluşturduğu paniğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki son durumu da aktardı.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın etkinliğine dikkat çekerek herhangi bir kapanma durumunun söz konusu olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini anımsattı.

Yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirlerine daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.