Memur maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? Emekli Temmuz zammı sonrası gözler " Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? " soruların cevabına çevrildi. İşte emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtları...

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Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının son günlerinde çok fazla araştırılmaya başladı. Maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? MEMUR MAAŞ FARKLARI YATTI MI? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2021? Memur maaş farklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte son gelişmeler; MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR? Mevcut maaş: 4.841

Zam tutarı: 263,8345

Toplam zamlı maaş: 5.104 ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR? Mevcut maaş:7.839

Zam tutarı: 427,2255

Toplam zamlı maaş: 8.266 GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR? Mevcut maaş: 14,914

Zam tutarı: 812,813

Toplam zamlı maaş: 15,726 VALİ MAAŞI NE KADAR? Mevcut maaş: 14.835

Zam tutarı: 808,5075

Toplam zamlı maaş: 15.643 emeklimaaşİKRAMİYE