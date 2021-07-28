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Memur maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

Emekli Temmuz zammı sonrası gözler " Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? " soruların cevabına çevrildi. İşte emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtları...

Memur maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih Temmuz ayının son günlerinde çok fazla araştırılmaya başladı. Maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

MEMUR MAAŞ FARKLARI YATTI MI? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2021?

Memur maaş farklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte son gelişmeler;

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR?

Mevcut maaş: 4.841
Zam tutarı: 263,8345
Toplam zamlı maaş: 5.104

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR?

Mevcut maaş:7.839
Zam tutarı: 427,2255
Toplam zamlı maaş: 8.266

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?

Mevcut maaş: 14,914
Zam tutarı: 812,813
Toplam zamlı maaş: 15,726

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021?

VALİ MAAŞI NE KADAR?

Mevcut maaş: 14.835
Zam tutarı: 808,5075
Toplam zamlı maaş: 15.643

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