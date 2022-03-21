Memur (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Memur (Okul) görev tanımı nedir, Memur (Okul) ne iş yapar, Memur (Okul) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Memur (Okul) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Memur (Okul) Tanımı;

__

Memur (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2022 Memur (Okul) Maaşları

Memur (Okul) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Memur (Okul) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Memur (Okul) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

: 4110.07

Meslek Adı :

Memur (Okul)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Okullarında, personelin özlük dosyalarını tutan, okulla ilgili mali işleri izleyen ve gerekli işlemlerini yapan, okulun arşiv işlerini düzenleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Memur (Okul), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazışmaları yürütmek,

b) Gelen-giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutmak,

c) Yazışmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklamak ve gerekenlere cevap hazırlamak

d) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde saklanmasını sağlamak,

e) Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutmak, bunlarla ilgili değişikleri dosyalara işlemek,

f) Okulun arşiv işlerini düzenlemek,

g) Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlamak, bunlarla ilgili belgeleri dosyalamak,

h) Okulla ilgili malî işleri izlemek, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklamak,

i) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?