Memur olmak isteyenlere müjde! Karabük Üniversitesi duyurdu! 6 Nisan'a kadar süresi var

Her ay düzenli olarak güncellenen kamu iş ilanları arasında destek personeli, büro personeli, güvenlik personeli, avukat, teknisyen gibi farklı pozisyonlar yer almaktadır. Kamu kurumları, niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre personel alımı yaparak, iş arayanlara fırsat sunmaktadır.

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Memur olmak isteyenlere müjde! Karabük Üniversitesi duyurdu! 6 Nisan'a kadar süresi var

Her ay düzenli olarak güncellenen kamu iş ilanları arasında, farklı meslek dallarında personel alımları yapılmaktadır. Kamu kurumları destek personeli, büro personeli, güvenlik personeli, avukat, teknisyen gibi birçok farklı meslek dalında personel alımları gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, Karabük Üniversitesi de personel memur alımı yapmaktadır ve ilgili ilanlar güncel olarak yayınlanmaktadır. Adaylar, ilanlara başvurarak, uygun pozisyonlar için değerlendirmeye alınabilirler.

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Son başvuru tarihi 6 Nisan!

Karabük Üniversitesi de farklı alanlarda personel alımı yapacak. Başvurular 23 Mart 2023 ile 6 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak ve adaylar başvurularını Karabük Üniversitesi Rektörlüğü personel daire başkanına şahsen teslim edecekler.

Karabük Üniversitesi, destek personeli, büro personeli, psikolog, avukat, tekniker, teknisyen ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak olan adayların 657 sayılı devlet memurları kanunu 48. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Ayrıca, aranılan niteliklere de uygun olmaları isteniyor.

Başvuru için talep edilen belgelerin sertifikaların başlangıç tarihinden önceye ait olması gerektiği ve devlet üniversiteleri ya da kamu kurum kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, atanmaya hak kazanmış olan adayların görevlerini yapmalarına engel olacak herhangi bir hastalığı olmaması ve tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu talep edilmesi gerekiyor.

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