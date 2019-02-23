Memur-Sen Başkanı: Sözleşmelilik uygulamasını ortadan kaldırmalıyız

MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı, sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız" dedi.

Ankara'da, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası'nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hukuk devleti kavramının önemine dikkat çekti. Yalçın, aynı işi farklı sıfatlarla, istihdam şekliyle ve farklı maaş ödeyerek yaptırmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerin imzaladıkları sözleşmede görünmeyen birçok hükmün yer aldığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"O sözleşmeyi imzalayanlar, sadece kamu görevlisi sıfatı kazanmıyor. O sözleşmeyi imzalayanlar, çocuklarını özlememe yeterliliği, hukuken evli olsa da fiilen bekâr ya da boşanmış gibi davranma yeteneği de kazanıyor. Sözleşmeli personel olduğunuzda, aynı zamanda kariyer yapma azmi gibi bir derdiniz, üst görevlere atanma gibi bir hedefiniz olmasına gerek kalmıyor. Ek gösterge gibi bir talebin sahibi, derece ve kademe yükselmesi gibi bir işlemin öznesi olamaz sözleşmeli personel kardeşlerimiz. Özre bağlı yer değiştirme hakkından mahrum olanların da olduğunu söylemek yanlış olmaz."

'İSTİHDAMININ PARASAL VE SOSYAL MALİYETİ YÜKSEK'

Yalçın, bugün öğretmenlikten hemşireliğe, memurluktan mühendisliğe birçok alanda sözleşmeli personelin istihdam edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"1965 yılından bugüne git gide temel istihdam modeli haline getirilme noktasına gelen sözleşmeli personel istihdamının, hem parasal maliyeti, hem de sosyal maliyeti çok yüksek. Sosyal maliyeti hesaplamak bir tarafa, karşılamak çok zor, onlarca çocuğa ders veren öğretmen kendi çocuğundan mahrum, öğretmen bir tarafa, çocuklar babasından ya da annesinden belki de her ikisinden mahrum, bir ilçenin, köyün, kasabanın insanını hastalıktan kurtarıp şifayla buluşturan sağlık personeli, eşiyle, çocuğuyla, annesi, babasıyla görüşmekten mahrum. İşi ile eşi arasında tercih yapmaya, kadrolu arkadaşından daha yüksek vergi ödemeye, sosyal güvenlik hakları noktasında belirsizliğe mahkum bir kamu görevlisi portresini, makul, makbul ve adil görebilir miyiz? Biz göremiyoruz, görmüyoruz, görmeyeceğiz."

'BÜTÜNÜYLE ORTADAN KALDIRMALIYIZ'

Kamu personel sisteminin, kamu hizmetlerinin, kamu yönetimi ve kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın ve uygulamanın hali hazırdaki en büyük sorunlardan birinin sözleşmeli personel istihdamında yapılan yanlışlar olduğunu ifade eden Yalçın, "Sözleşmeli personel rejimi hem mevzuatıyla, hem de varlığıyla bir sorunlar ve tepkiler yumağı oluşturmaktadır. Saygın iş ilkesine, adalet eşiğine, insan onurunu koruma hassasiyetine, insanın kendini gerçekleştirmesine destek vermekle görevli devlet perspektifine aykırı sözleşmelilik uygulamasının mağduriyetlerini azaltmalı, sonra da bütünüyle varlığını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye, kamu hizmetlerini bütünüyle kadrolu personel ile verebilecek kadar kadim bir birikime, bunun finansla maliyetini karşılayacak ekonomik yeterliğe sahiptir. Hiç kimse aksine inanmamızı istemesin. Çalıştaylarımız ve şuramız bunun hem mümkün, hem de gerekli olduğunu tescilleyen bir iradeyi ve birikimi ortaya koyacaktır" diye konuştu.

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DHA