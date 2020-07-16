Memur- Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

MEMUR- Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümünde, şehitler anısına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki yaklaşık 300 kişilik grup, sendika genel merkezi önünden ellerindeki meşale ve fenerlerle yola çıkarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Tekbir getirip, slogan atarak ilerleyen grup, 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilerin bombardımanı sonucu yıkıldıktan sonra yeniden yapılan emniyet binası önünde polislerle bir araya geldi.

'FETENYAHU DERHAL İADE EDİLMELİDİR'

Genel Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, kalkışma gecesi hiçbir emir almadan sokaklara akın ettiklerini belirtti. Türkiye'nin 15 Temmuz'da ciddi bir bedel ödediğini kaydeden Yalçın, "Bu ülke 15 Temmuz'da bedel ödemiştir. Bu ülkeye bedel ödeten terörist başı "Fetenyahu" bedel ödemeli ve ABD terörist başı "Fetenyahu'yu derhal Türkiye'ye iade etmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin çelik iradesine diz çöktürme ve kutlu yürüyüşüne set çekme hareketidir. Onlar istiyorlar ki sömürüye razı olalım, kaynaklarımızı yağmaya açalım. Mahkum ettikleri korku duvarlarının arkasında başımızı gömüp bekleyelim. Buna razı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasının ardından polislere karanfil dağıttı.

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Kaynak: DHA