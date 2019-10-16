Memur Sen'den, 5 kıtaya 'Barış Pınarı Harekâtı' mektubu

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 5 kıtada 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 4 dilde mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin desteklenmesi istendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, Memur-Sen, tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş sergilemesi için mektup hazırladı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasının yer aldığı mektup, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak hazırlandı. Mektup 5 kıtada, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250'yi aşkın emek örgütüne gönderildi.

Yalçın, mektupta Türkiye'nin son 35 yıldır doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın tamamını olumsuz etkileyen teröre maruz kaldığını bildirdi. Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütünün, kitleleri ve kurumları hedef alan eylemler gerçekleştirdiğinin altını çizen Yalçın, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, Türkiye terörü önlemek ve terörle mücadele etmek adına içeride ve dışarıda birçok inisiyatif almıştır. Bunun en son örneği ise Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmiş olduğu "Barış Pınarı Harekatı'dır. Suriye ile 911 kilometrelik bir sınır hattına sahip olan Türkiye, sınır güvenliğini oluşturmak, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek amacıyla, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak, "Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştır. Emek örgütleri olarak terör örgütlülerinin varlığını kendimiz için bir yok oluş başlangıcı olarak görmek zorundayız. Kendisini demokrasinin beşiği olarak gören birçok devletin, şiddeti araç olarak kullanan terör örgütleriyle kendi çıkarları için işbirliği yapmaktan çekinmediği bir küresel vasatta, teröre karşı mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, terörün hedefi tüm insanlıktır ve terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu bağlamda, Türkiye'nin emek kesimi adına Memur-Sen Konfederasyonu olarak başta Uluslararası Emek Örgütü (ILO) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası emek örgütlerini de teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve Türkiye'nin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz."

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Kaynak: DHA