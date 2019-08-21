Memur - Sen'den flaş zam açıklaması!

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın,sosyal medyadan memur zamları için yapılan görüşmelerle ilgili bir açıklama yayınladı.

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.