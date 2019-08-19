Memur-Sen'den son dakika memur maaşı zamları açıklaması...
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükumetin zam teklifi hakkında açıklamada bulundu. Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için yapılan zam teklifine; 'teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' dedi.
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükumetin zam teklifi hakkında açıklamada bulundu. Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için yapılan zam teklifine; 'teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' dedi.
Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.
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