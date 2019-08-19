Memur-Sen'den son dakika memur maaşı zamları açıklaması... Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükumetin zam teklifi hakkında açıklamada bulundu. Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için yapılan zam teklifine; 'teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' dedi.

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Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükumetin zam teklifi hakkında açıklamada bulundu. Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için yapılan zam teklifine; 'teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' dedi. Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu. Etiketler : memursen, memursen zam



