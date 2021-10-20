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Memur Teoman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayla adından söz ettiği memur Teoman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda Memur Teoman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Memur Teoman nerede? Detaylar haberimizde...

Memur Teoman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bürokratlara yönelik yaptığı konuşmanın sonunda, bir kişiye selam göndermek istiyorum diyerek," Memur Teoman. Seni unuttuk zannetme kardeşim. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, hakkını alacaksın" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası internet arama motorlarında Memur Teoman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularına yanıt aranıyor. 

Memur Teoman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MEMUR TEOMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MEMUR TEOMAN NEREDE?

Memur Teoman, bir gümrük müşaviridir. Gerçek adı Teoman Coşkun Dudak olan bu kişi  Reza Zarrab’ın Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye sahte belgelerle altın sokmaya çalıştığını fark etmiş ve tutanak tutmuştur. Bu olaydan sonra Dudak'ın görev yeri değiştirilmiştir ve Gaziantep'e gönderilmiştir. Zarrab'ın kendisine verdiği rüşveti reddeden memur Teoman lakaplı Dudak, ‘Kahraman Memur Teoman’ olarak hafızalara kazınmıştır.

Öte yandan Duvar'ın ulaştığı Teoman Coşkun Dudak," İşimin başındayım. Yok orada değilim ama işimin başındayım. Ege’deyim İzmir’de. Yine aynı görevdeyim. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde" dedi. 

Ayrıca Reza Zarrab, Memur Teoman için, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok! Yok, adam almıyor” demişti. 

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