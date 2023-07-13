Memur ve Emekli maaşı zamları meclisten geçti! Teklif kabul edildi!

Torba kanun teklifinin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu düzenlemeler kapsamında çeşitli konular ele alınıyor.

Deprem Felaketi

Öncelikle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini azaltmak için finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Bu düzenleme ile otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil olmak üzere tüm kayıtlı taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar, ek MTV'ye tabi olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak ve iki eşit taksitte ödenecek.

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Temmuz Ayından İtibaren Geçerli Olacak

Ayrıca, emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Bu düzenleme temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve emekli vatandaşların gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Depremzedeler MTV'den Muaf Tutulacak

Depremler nedeniyle zarar gören binaların maliklerine ait taşıtlar ve depremde ağır hasar gören taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ise ek MTV'den muaf tutulacak.

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e-Devlet Üzerinden Destek Sağlanacak

Teklifle ayrıca, deprem bölgelerinde inşaat kredisi veya bina yaptırılması taleplerine ilişkin hak sahipliği başvuruları için e-Devlet üzerinden kolaylık sağlanacak. Başvuru sonuçları da ilgili kurumlar tarafından ilan edilecek.

Diğer düzenlemeler arasında afet bölgelerindeki yardımların finansmanı, ulusal ve uluslararası projeler için vergi muafiyeti, yabancı devlet harp okullarında eğitim süreleri gibi konular yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bu ilk 7 maddeye ilişkin birleşim, ara verilerek saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere kapatıldı.

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