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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli zammı sorusu üzerine "Maliye kesinlikle takozluk yapmayacak. Sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuk olduğu programda kurdaki dalgalanmaların sona erdiğini söyledi.3 ay sonunda ilk bilançolarımızı göreceğimizi söyleyen Bakan Nebati, Türk Lirası mevduatlarının 38 milyar arttığını belirterek herkesin önünü görmek istediğini ve bunu gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bakan Nebati, memur ve emekli zammına ilişkin soru üzerine Hazine'nin sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacağını söyledi.

"ASLA DİSİPLİNSİZLİĞE YOL AÇMAYACAĞIZ"

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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