Memur ve emekliler gelecek zam oranına kilitlendi! Zam oranı yüzde 12'ye doğru gidiyor! İşte SGK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yapılacak toplu sözleşme zammına ağustos ayında karar verilmişti. Alınan karar çerçevesinde 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir zam gerçekleşecek.