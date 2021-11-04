Memur ve emekliler gelecek zam oranına kilitlendi! Zam oranı yüzde 12'ye doğru gidiyor! İşte SGK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları
Memur ve emekliler gelecek zam oranına kilitlendi! Zam oranı yüzde 12'ye doğru gidiyor! İşte SGK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur ve emeklinin ne kadar enflasyon zammı alacağı gündeme düştü. Son 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 oldu. Ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı da bulunan memurun enflasyon farkıyla yüzde 12'lik rakamları göreceği tahmin ediliyor.