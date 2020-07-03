Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Ülke genelindeki milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren büyük gün geldi. Haziran ayı enflasyon tutarlarının açıklanması ile birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli oldu.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

Bu oranlara göre eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.En düşük emekli memur aylığı ise, yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

Zam oranlarıyla birlikte, en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecekti. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.