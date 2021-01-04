2021 yılında memurların ve emeklilerin alacağı maaş zammı oranları TÜİK'in açıkladığı 2020 yılı Aralık ve 12 aylık enflasyon verileri sonucunda belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon 2020 yılının Aralık ayında yüzde 1,25 artarak yıllık bazda 14,60 oldu. Enflasyon verilerine göre memurların maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. Peki Memur zammı ne kadar oldu 2021? Yüzde kaç zam yapıldı? Memur maaşları ne kadar oldu? Memurlar zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU 2021? YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranları belli oldu. Memurların 2021 yılında maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan yüzde 7,36 oranındaki yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4 bin 459 TL’ye yükselecek. En yüksek memur maaşı ise 5 bin 161 TL olacak.

İşte memurların 2021 yılında alacakları zamlı maaş tutarları...



Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri 2021 yılındaki zamlı maaşlarını ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta yatacak olan maaşlarında görebilecek.