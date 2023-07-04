Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!

Yeni torba yasa sonunda yürürlüğe girdi. Kadro imkanlarına ek olarak maaşlar da zamlanıyor. İşte detaylar...

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Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!

Yeni torba yasa, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı önemli maddeler arasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi, bayram ikramiyesinin 2.000 TL'ye çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesi yer almaktadır. Ayrıca, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular da bu yeni torba yasa maddeleri arasında yer almaktadır. Torba yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Ancak EYT 3600 emeklilik, staj sigortası ve 500 gün prim eşitliği gibi konular hala belirsizliğini korumaktadır.

Torba yasa, birden fazla konuyu içeren ve genellikle farklı yasaları veya düzenlemeleri tek bir yasa altında toplayan bir yasa türüdür. Torba yasalar, çeşitli konuları hızlı bir şekilde ele almak ve yasama sürecini hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Torba yasalar, genellikle çok sayıda madde içerebilir ve farklı alanlarda düzenlemeler yapabilir. Örneğin, ekonomi, sosyal güvenlik, emeklilik, vergi, istihdam gibi çeşitli konuları kapsayabilir. Bu yasalar, farklı konuları tek bir yasa altında birleştirerek meclis sürecini kolaylaştırır ve zaman kazandırır.

torba yasa

Türkiye, ekonomik düzenlemeleri içeren ve uzun süredir gündemde olan yeni bir torba yasayı hayata geçirdi. Yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren torba yasa, birçok önemli düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanları ise emekli maaşlarının artırılması, bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi ve geçici işçilere kadro verilmesidir.

Yeni torba yasayla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştır. Uzun süredir emeklilerin talepleri arasında olan bu düzenleme, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca emekli bayram ikramiyeleri de 2 bin TL'ye yükseltilmiştir. Bu adım, emeklilere verilen destekleri artırmayı ve refah seviyelerini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Geçici işçilere kadro verilmesi ise çalışma hayatında önemli bir adımdır. Geçici olarak istihdam edilen ve uzun süredir kadro talepleri olan işçilere, yeni torba yasa ile kadro imkanı sunulacak. Bu düzenleme, geçici işçilerin güvenceli bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlayacak ve sosyal haklarını güçlendirecektir.

Ayrıca yeni torba yasada, fedakarlık madalyası ve gazi aylıkları gibi konular da yer almaktadır. Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün fedakarlık gösterenlere devlet tarafından Üstün Fedakarlık Madalyası verilecektir. Muharip gazilerin aylık farklılıkları da giderilerek, tüm gazilere asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi hedeflenmektedir.

Yeni torba yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Ancak bazı konular hala belirsizliğini korumaktadır. EYT 3600 emeklilik, staj sigortası ve 500 gün prim eşitliği gibi konuların torba yasada yer alıp almadığı ise araştırılmaktadır.

Yeni torba yasa, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içererek vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Emekli maaşlarındaki artış, bayram ikramiyeleri ve geçici işçilere kadro gibi düzenlemeler, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanmaktadır. Torba yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'nin ekonomik alanlarda daha sağlam adımlar atması beklenmektedir.

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