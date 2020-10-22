Memurların fazla mesai ücreti ne kadar? Memurların 1 saat mesai ücreti 2021

Devlet memurlarının heyecanla beklediği karar, nihayet belli oldu. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin analiz edilmesi sonucu elde edilen bilgiler ışığında, devlet memurlarının saatlik mesai ücretine gelen zam hesaplandı. İstatistikler beklentilerin karşılanmadığını göstermekle birlikte devlet memurlarına yapılan zamma ilişkin resmi kurumlardan herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Peki memurların fazla mesai ücreti ne kadar? Memur en fazla kaç saat fazla mesai yapabilir? 1 saat mesai ücreti ne kadar 2020? İşte detaylar...

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

1 SAAT MESAİ ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Memurların saat başı fazla çalışma ücreti olan saatlik mesaisi, 2020 yılı için 2 lira 26 kuruş olarak belirlenmişti. Yeni yılda bu ücrete yüzde 6,19 zam yapılacağının belirtildiği mesai ücreti bu kapsamda 2 lira 40 kuruşa yükselecek. Yani fazla mesai yapan bir devlet memuru, 2021 yılında, bu yıla göre saat başı 14 kuruş daha fazla para alacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerinin ayda maksimum 90 saat, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlerin ise en fazla 60 saat mesai yapma hakkı bulunuyor. Bu şartla fazla mesai yapan kişilere, yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4,14 lira ödemede bulunulacak.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 73,25 liradan 80,50 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 66,85 liradan 73,50 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 61,65 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 46,35 lira ödenecek.

MEMUR EN FAZLA KAÇ SAAT MESAİ YAPABİLİR?

Kamu memurlarının çalışma saatleri, özel sektörde çalışanının hayallerini süsler. Hafta sonu tatili ve belirli çalışma saatleri memurluğa olan ilgiyi de arttırmakta. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kamu kurumunda çalışan memurların mesai saatleri verilmiştir. Bir memurun haftalık en fazla 40 saat çalıştırılabileceği belirtilmiştir. Bunun yanında devlet memurlarının haftalık izin günleri de cumartesi pazar olarak gösterilmiştir.

DEVLET KURUMLARI ÇALIŞMA SAATLERİ