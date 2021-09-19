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Menafiiumumiye ne demek, TDK'ya göre Menafiiumumiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Menafiiumumiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Menafiiumumiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Menafiiumumiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Menafiiumumiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Menafiiumumiye ne demek, TDK'ya göre Menafiiumumiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Menafiiumumiye ne demek? Menafiiumumiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi menafiiumumiye kelimesi. Peki menafiiumumiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre menafiiumumiye nedir, menafiiumumiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Menafiiumumiye kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Menafiiumumiye kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MENAFİİUMUMİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Menafiiumumiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Menafiiumumiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre menafiiumumiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kamu yararı

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