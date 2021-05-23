Her pazar saat 20.00'da izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi Menajerimi Ara 38. bölümle karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar; Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman gibi isimlerin başrol olduğu Menajerimi Ara dizisinin 38. bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte Menajerimi Ara 38. bölüm full, tek parça izle| Star Tv Menajerimi Ara son bölüm izle...

MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| STAR TV MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

La Casa De Papel projesi için düşündükleri oyuncular son anda farklı sebeplerden dolayı gelemeyince üç menajer çok sinirlenir. Bunun üzerine Dicle, önceden tanıdığı Alper için harekete geçer. Dicle, Ceyda’nın ajanstan kaçırdığı Alper’e La Casa De Papel’deki rolden bahsederken onu Ego Ajans’tan vazgeçmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapar.

Dicle, bir yandan Alper’le görüşmelerini sürdürürken bir yandan da çocuk oyuncusu Melek’in şiddet gördüğü gerçeğiyle baş başa kalır. Öte yandan, Ay Yapım’ın yeni projesi ‘Ada Masalı’nın yönetmeni, Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’la çalışmak ister. Ayça’nın menajeri Kıraç ile Alp’in menajeri Çınar, başrol fırsatını kaçırmamak için oyuncularını var olan projelerinden çıkartmanın yollarını ararlar.

MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

STAR TV MENAJERİMİ ARA 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ