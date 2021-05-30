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Menajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Star tv Menajerimi Ara 39. bölüm canlı izle

Star tv kanalında ekranlara gelen dizi Menajerimi Ara bu akşam saat 20:00'de 39. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen bölümü kaçırmak istemeyenler için Menajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Star tv Menajerimi Ara 39. bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik...

Menajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Star tv Menajerimi Ara 39. bölüm canlı izle

Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi Star tv ekranlarına kilitleyen dizi Menajerimi Ara 39. bölümü bu akşam yayınlanıyor. Büyük bir merakla yeni bölümü bekleyen izleyiciler için haberimizde canlı izleme linklerine yer verdik. Menajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Star tv Menajerimi Ara 39. bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM CANLI İZLE

Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır. Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar. Öte yandan, Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem’in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM İZLE

STAR TV MENAJERİMİ ARA 39. BÖLÜM CANLI İZLE

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