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Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izle

Star TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler haberimizde bulunan Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izle

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Menajerimi Ara 42. bölümüyle Star TV ekranlarına geliyor. Dizinin yeni bölümünü kesintisiz bir şekilde internetten izlemek isteyenler için haberimizde Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE 

Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 STAR TV MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM İZLE

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