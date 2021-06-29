Denizcan Aktaş ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerini paylaştığı her pazar izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Seyircileri üzen haberin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Biz de Menajerimi Ara bitiyor mu, final mi yapıyor? Menajerimi Ara final ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik...

MENAJERİMİ ARA BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Pazar akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı haberleri doğrulandı. Dizi önümüzdeki sezon yayın hayatına devam etmeyecek.

44. bölümü heyecanla bekleyen seyirciler dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor.

MENAJERİMİ ARA FİNAL NE ZAMAN?

Son olarak 43. bölüm ile izleyici karşısına geçen Menajerimi Ara dizisi 45. bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin 11 Temmuz Pazar günü final yapacağı öğrenildi.

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay), Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyor; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu), egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa ben de varım diyor.

MENAJERİMİ ARA 43. BÖLÜM ÖZET

Barış’ın Sinan’a attığı yumrukla Dicle ve Barış’ın arası tekrar açılır. Dicle Sinan’a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan’a oyuncusu Cem Belevi’nin filminde başrol oynayacağının sözünü verir. Bu sırada Ceyda’ya karşı savaşını sürdüren ‘Süper Ego’; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen’i Ceyda’ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapar. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele verir. Çınar, bir yandan Nursel Köse’yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba gösterir. Mehmet Esen’i ikna etmek Peride’ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bununla beraber Dicle’yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alır.