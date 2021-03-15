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  3. Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin unutulmadı

Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin unutulmadı

Menajerimi Ara dizi her hafta farklı ünlü isimleri konuk ediyor. Dün akşam da 29. bölümüyle ekrana gelen diziye Sedef Avcı konuk oldu. Bu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin unutulmadı. İzleyenler duygulandı.

Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin unutulmadı

Başrollerini, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Menajerimi Ara dizisi duygusal bir bölümle ekrana geldi.

RASİM ÖZTEKİN'İ ANDILAR

Menajerimi Ara son bölüme konuk olan Sedef Avcı, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla tiyatro sahnesine çıktı. Dizi oyuncuları ise Rasim Öztekin'i ayakta alkışlayarak andı. 

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı, kalbinin durması sonucu hayata döndürülemedi. Öztekin, 10 Mart Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlandı.

Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin unutulmadıMenajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin unutulmadı

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