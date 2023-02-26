Menashe Zalka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Menashe Zalka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Menashe Zalka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Menashe Zalka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Menashe Zalka 1 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da מנשה זלקה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Menashe Zalka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T.B AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Menashe Zalka'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Menashe Zalka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Menashe Zalka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Menashe Zalka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Menashe Zalka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ara verdi

1 Eylül 2012 yılında Hapoel Hadera

15 Aralık 2013 yılında SC Givat Olga

1 Temmuz 2014 yılında M. Daliyat al-K

1 Aralık 2014 yılında SC Givat Olga

15 Ocak 2015 yılında M. Zur Shalom

30 Haziran 2015 yılında SC Givat Olga

11 Eylül 2015 yılında Hapoel Hadera

Menashe Zalka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Menashe Zalka şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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